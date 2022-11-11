Губайдуллина об отстранении россиян: «Нас боятся: мы сильные, четко идем к своей цели. Чем меньше спортсменов, тем проще другим странам встать на пьедестал»

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Российская пятиборка Гульназ Губайдуллина высказалась об отстранении сборной от международных стартов.

– Что почувствовали, когда стало понятно, что новый сезон проведете не за границей, а в России?

– Мне стало очень грустно. Сейчас мы тренируемся и выступаем на соревнованиях со сборной Беларуси – одной из сильнейших в мире. Но движухи, которая происходит на международных стартах, все равно не хватает.

– Вы стали одной из немногих спортсменок, которые высказались на тему отстранения еще весной, но до последнего не хотели этого делать. Почему?

– Я не любитель лезть в огонь, обсуждать кого-то и конфликтовать. Это вообще не мое. Поэтому я до последнего стараюсь воздерживаться от каких-то комментариев. Вот и здесь не собиралась.

Я не имею права говорить, не зная, что пережили люди. Мне действительно не хотелось писать тот пост, но пришлось. Хотя мы, как люди, живущие в России, не можем знать и половины того, что происходит сейчас там.

– «Нас отстранили, потому что так хотели многие страны», – ваши слова. Вы нашли для себя объяснение, чем конкретно эти страны не устраивают российские спортсмены?

– Нет, объяснения как такового нет. Но я точно могу сказать, что нас боятся: мы сильные, четко идем к своей цели. Чем меньше других спортсменов, тем проще другим странам встать на пьедестал.

Кстати, хочу напомнить, что за последние семь лет на пьедестале всегда стояли русские и белорусские спортсмены. Для спортсменов успешные выступления – заработок и то, к чему они стремятся всю жизнь, особенно на Олимпийских играх.

– «Я ни за тех, ни за других. Я за людей, за безопасность, за мирное небо над головой», – написали вы о своем отношении к происходящему, начавшемуся в феврале. Кажется, во многом из-за этих слов вам прилетело много негативных комментариев в инстаграме. Вы были готовы к такой реакции?

– К некоторым моментам я была готова, но были и те, которые стали неожиданностью. Например, моя давняя подруга написала очень неприятные слова, даже не буду ее цитировать. Я ее сразу заблокировала. Честно, не была готова к такому.

Мне вообще казалось, что люди поймут, как важно жить в мире. А получилось так, что некоторые накинулись на меня с посылом, что чуть ли не я пришла к ним в страну с ружьем.

– Вы считаете, что спортсмены должны быть объединены общей целью, не разделяться по национальному признаку, но украинские и иностранные атлеты думают иначе. Как их убедить в том, что они не правы?

– Переубедить людей можно словами, но для этого должен найтись такой человек, чьи громкие речи будут откликаться спортсменам.

Я же уже давно говорю о том, что Пьер де Кубертен задумывал спорт вне политики. Так нужно сделать это! Приезжая на соревнования мы не только боремся и показываем, кто сильнее, быстрее, но и дружим между собой, несмотря на то, кто из какой страны, какой у кого цвет кожи и так далее. Спортивные состязания – живой пример того, как спорт объединяет, – сказала Губайдуллина.

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