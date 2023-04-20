Международный союз современного пятиборья допустит россиян к соревнованиям при соблюдении условий МОК

Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на условиях МОК.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Международный союз современного пятиборья объявляет о своей полной поддержке возвращения к соревнованиям под эгидой UIPM спортсменов с паспортами России и Беларуси, основанного на рекомендациях для международных федераций, опубликованных МОК 28 марта 2023 года.

UIPM поддерживает путь возвращения «независимых нейтральных спортсменов» с паспортами России и Беларуси, чтобы позволить атлетам всех национальностей соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно принципом недискриминации. Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством достижения мира и символом солидарности между спортсменами.

Теперь UIPM будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, в консультации с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF)», – говорится в заявлении UIPM.

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