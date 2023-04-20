Международный союз современного пятиборья допустит россиян к соревнованиям при соблюдении условий МОК

Теги МОК UIPM сборная России жен сборная России сборная Беларуси Современное пятиборье

Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на условиях МОК.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Международный союз современного пятиборья объявляет о своей полной поддержке возвращения к соревнованиям под эгидой UIPM спортсменов с паспортами России и Беларуси, основанного на рекомендациях для международных федераций, опубликованных МОК 28 марта 2023 года.

UIPM поддерживает путь возвращения «независимых нейтральных спортсменов» с паспортами России и Беларуси, чтобы позволить атлетам всех национальностей соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно принципом недискриминации. Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством достижения мира и символом солидарности между спортсменами.

Теперь UIPM будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, в консультации с МОК и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF)», – говорится в заявлении UIPM.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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6 комментариев

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Adeen
"соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и особенно принципом недискриминации"
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Ыыыы)))
+9
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БВО
Украинские пятиборцы напряглись.
+5
-1
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Бобынин
Сначала опустит, а потом допустит. Как-то так)
+3
0
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Alestern
Только на полных правах! С флагом и гимном! Точка!
+5
-5
0
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Iuasamotu
Современное пятиборье, это изначально спорт силовых структур, что не вписывается в рекомендации МОК
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