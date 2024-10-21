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Шарифова будет играть в паре с экс-первой ракеткой мира Марреро. В теннисе она доходила до 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская паделистка Ксения Шарифова заявилась на престижный турнир Premier Padel P1 в Дубае с новой партнершей – 41-летней испанкой Мартой Марреро. 

Они посеяны под 12-м номером.

Прежде Марреро играла с Барбарой Лас Эрас. «Наши результаты получились не такими, как мы обе ожидали. Желаю тебе всего налучшего», – написала Лас Эрас в соцсетях. 

Сейчас Марта Марреро занимает 50-е место в мировом рейтинге, однако стоит отметить, что она возобновила карьеру лишь в мае 2024 года – до этого она не соревновалась с конца сезона-2022. 

Марта Марреро – экс-первая ракетка мира. Она завершила на первой позиции World Padel Tour сезон-2019, когда вместе с Мартой Ортегой выиграла 7 титулов и еще в трех турнирах дошла до финала. 

Марреро прежде была профессиональной теннисисткой. В 2004 году она достигла 47-й позиции в рейтинге WTA, а на «Ролан Гаррос» 2000 года дошла до четвертьфинала. 

Опубликовано: Sports
падел
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