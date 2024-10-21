Шарифова будет играть в паре с экс-первой ракеткой мира Марреро. В теннисе она доходила до 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская паделистка Ксения Шарифова заявилась на престижный турнир Premier Padel P1 в Дубае с новой партнершей – 41-летней испанкой Мартой Марреро.

Они посеяны под 12-м номером.

Прежде Марреро играла с Барбарой Лас Эрас. «Наши результаты получились не такими, как мы обе ожидали. Желаю тебе всего налучшего», – написала Лас Эрас в соцсетях.

Сейчас Марта Марреро занимает 50-е место в мировом рейтинге, однако стоит отметить, что она возобновила карьеру лишь в мае 2024 года – до этого она не соревновалась с конца сезона-2022.

Марта Марреро – экс-первая ракетка мира. Она завершила на первой позиции World Padel Tour сезон-2019 , когда вместе с Мартой Ортегой выиграла 7 титулов и еще в трех турнирах дошла до финала.

Марреро прежде была профессиональной теннисисткой. В 2004 году она достигла 47-й позиции в рейтинге WTA, а на «Ролан Гаррос» 2000 года дошла до четвертьфинала.