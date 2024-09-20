В мужской финал турнира «Москва-2024» вышли Санчес / Дьестро и Аллеманди / Абуд

На международном турнире «Москва-2024» состоялись мужские полуфиналы.

По их итогам за победу сразятся пары Санчес / Дьестро и Аллеманди / Абуд.

Третье место разыграют Кабеса / Ронко и Пьотто / Гутьеррес.

Результаты матчей 1/2 финала:

🇪🇸 Кабеса / Ронко – 🇪🇸 Санчес / Дьестро – 5:7, 4:6.

🇦🇷🇵🇾 Аллеманди / Абуд – 🇦🇷 Пьотто / Гутьеррес – 4:6, 6:3, 6:1.