В мужской финал турнира «Москва-2024» вышли Санчес / Дьестро и Аллеманди / Абуд
На международном турнире «Москва-2024» состоялись мужские полуфиналы.
По их итогам за победу сразятся пары Санчес / Дьестро и Аллеманди / Абуд.
Третье место разыграют Кабеса / Ронко и Пьотто / Гутьеррес.
Результаты матчей 1/2 финала:
🇪🇸 Кабеса / Ронко – 🇪🇸 Санчес / Дьестро – 5:7, 4:6.
🇦🇷🇵🇾 Аллеманди / Абуд – 🇦🇷 Пьотто / Гутьеррес – 4:6, 6:3, 6:1.
Опубликовано: Sports
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