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В мужской финал турнира «Москва-2024» вышли Санчес / Дьестро и Аллеманди / Абуд

На международном турнире «Москва-2024» состоялись мужские полуфиналы. 

По их итогам за победу сразятся пары Санчес / Дьестро и Аллеманди / Абуд. 

Третье место разыграют Кабеса / Ронко и Пьотто / Гутьеррес.

Результаты матчей 1/2 финала:

🇪🇸 Кабеса / Ронко – 🇪🇸 Санчес / Дьестро – 5:7, 4:6. 

🇦🇷🇵🇾 Аллеманди / Абуд – 🇦🇷 Пьотто / Гутьеррес – 4:6, 6:3, 6:1.

Опубликовано: Sports
падел
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