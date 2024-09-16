Призовой фонд турнира «Москва 2024» составит 8,5 млн рублей
Призовой фонд международного турнира по паделу «Москва 2024» составляет 8,5 миллиона рублей. Об этом рассказал генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.
«Это приличный фонд для подобного соревнования.
К нам приедут четыре пары из топ‑100 мирового рейтинга.
Мы показываем, что в России можно проводить турниры. Это прекрасная возможность нашим игрокам сразиться с сильными партнерами и получить яркие спарринги. Мы приглашали статусных игроков, состав сильный. Оставили по четыре места для российских спортсменов и спортсменок.
Ни разу в России падел не проводился в зале на 2000 зрителей. Посмотреть турнир можно на сайте «Матч ТВ», телеканале «Матч! Страна» и ресурсах турнира и федерации», – сказал Сорокин.
Напомним, что турнир «Москва 2024» пройдет с 19 по 21 сентября.
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