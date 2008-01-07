Стох стал вторым прыгуном в истории, выигравшим все этапы в рамках одного «Турне четырех трамплинов»

Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал итоговую победу на «Турне четырех трамплинов».

Стох второй год становится победителем турнира. Это третий успех польских прыгунов в общем зачете «Турне». В сезоне- 2000/01 побеждал четырехкратный чемпион мира Адам Малыш.

Кроме того, Стоху удалось повторить рекорд немца Свена Ханнавальда, одержав победы на всех четырех этапах. Ханнавальд стал первым спортсменом, которому покорилось это достижение – в сезоне-2001/02 он выиграл на всех трамплинах.

Впервые с сезона-2005/06 на подиуме «Турне» не оказалось ни одного представителя Австрии. Лучшим из австрийцев стал Михаэль Хайбек, занявший 14-е место.