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    Стох стал вторым прыгуном в истории, выигравшим все этапы в рамках одного «Турне четырех трамплинов»

    Теги прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов рекорды сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Свен Ханнавальд

    Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал итоговую победу на «Турне четырех трамплинов».

    Стох второй год становится победителем турнира. Это третий успех польских прыгунов в общем зачете «Турне». В сезоне- 2000/01 побеждал четырехкратный чемпион мира Адам Малыш.

    Кроме того, Стоху удалось повторить рекорд немца Свена Ханнавальда, одержав победы на всех четырех этапах. Ханнавальд стал первым спортсменом, которому покорилось это достижение – в сезоне-2001/02 он выиграл на всех трамплинах.

    Впервые с сезона-2005/06 на подиуме «Турне» не оказалось ни одного представителя Австрии. Лучшим из австрийцев стал Михаэль Хайбек, занявший 14-е место.

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