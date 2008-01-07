«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Стох выиграл этап и одержал победу в общем зачете

6 января прошел четвертый этап «Турне четырех трамплинов». Победу одержал поляк Камиль Стох, который также выиграл общий зачет соревнований.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS140

1. Камиль Стох (Польша) – 275,6 (132,5 м + 137,0 м)

2. Андерс Фаннемель (Норвегия) – 272,4 (130,0+139,0)

3. Андреас Веллингер (Германия) – 270,5 (129,0+139,5)

4. Штефан Крафт (Австрия) – 268,6 (130,5+135,5)

5. Роберт Юханссон (Норвегия) – 268,2 (127,0+140,0)

6. Андреас Стьернен (Норвегия) – 267,2 (129,5+138,5)

7. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) – 255,4 (126,5+134,5)

8. Петер Превц (Словения) – 253,8 (127,5+131,5)...

36. Денис Корнилов (Россия) – 94,6 (115,0)...

46. Дмитрий Васильев (Россия) – 69,0 (102,5)...

49. Алексей Ромашов (Россия) – 61,0 (99,5)



Общий зачет

1. Камиль Стох (Польша) – 1108,8

2. Андреас Веллингер (Германия) – 1039,2

3. Андерс Фаннемель (Норвегия) – 1021,3

4. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) – 1021,1

5. Роберт Юханссон (Норвегия) – 1009,4

6. Давид Кубацки (Польша) – 1003,0

7. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 993,8

8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 992,3

9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 977,4

10. Йерней Дамьян (Словения) – 974,1...

14. Михаэль Хайбек (Австрия) – 948,1...

20. Штефан Крафт (Австрия) – 859,1

21. Петер Превц (Словения) – 820,3...

26. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) – 702,2...

40. Нориаки Касаи (Япония) – 350,7...

43. Евгений Климов (Россия) – 310,9...

45. Денис Корнилов (Россия) – 299,0...

66. Дмитрий Васильев (Россия) – 69,0

67. Алексей Ромашов (Россия) – 61,0