«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Стох выиграл этап и одержал победу в общем зачете

6 января прошел четвертый этап «Турне четырех трамплинов». Победу одержал поляк Камиль Стох, который также выиграл общий зачет соревнований.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS140
1. Камиль Стох (Польша) – 275,6 (132,5 м + 137,0 м)
2. Андерс Фаннемель (Норвегия) – 272,4 (130,0+139,0)
3. Андреас Веллингер (Германия) – 270,5 (129,0+139,5)
4. Штефан Крафт (Австрия) – 268,6 (130,5+135,5)
5. Роберт Юханссон (Норвегия) – 268,2 (127,0+140,0)
6. Андреас Стьернен (Норвегия) – 267,2 (129,5+138,5)
7. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) – 255,4 (126,5+134,5)
8. Петер Превц (Словения) – 253,8 (127,5+131,5)...
36. Денис Корнилов (Россия) – 94,6 (115,0)...
46. Дмитрий Васильев (Россия) – 69,0 (102,5)...
49. Алексей Ромашов (Россия) – 61,0 (99,5)
Общий зачет
1. Камиль Стох (Польша) – 1108,8
2. Андреас Веллингер (Германия) – 1039,2
3. Андерс Фаннемель (Норвегия) – 1021,3
4. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) – 1021,1
5. Роберт Юханссон (Норвегия) – 1009,4
6. Давид Кубацки (Польша) – 1003,0
7. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 993,8
8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 992,3
9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 977,4
10. Йерней Дамьян (Словения) – 974,1...
14. Михаэль Хайбек (Австрия) – 948,1...
20. Штефан Крафт (Австрия) – 859,1
21. Петер Превц (Словения) – 820,3...
26. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) – 702,2...
40. Нориаки Касаи (Япония) – 350,7...
43. Евгений Климов (Россия) – 310,9...
45. Денис Корнилов (Россия) – 299,0...
66. Дмитрий Васильев (Россия) – 69,0
67. Алексей Ромашов (Россия) – 61,0
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.