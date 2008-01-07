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    «Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Стох выиграл этап и одержал победу в общем зачете

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Денис Корнилов Дмитрий Васильев Турне четырех трамплинов Грегор Шлиренцауэр сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная России (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) Нориаки Касаи сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Петер Превц Алексей Ромашов Андреас Веллингер Андреас Стьернен Евгений Климов Штефан Крафт Андерс Фаннемель Йерней Дамьян Даниэль Андре Танде Йоханн Андре Форфанг Маркус Айзенбихлер Роберт Юханссон Давид Кубацки Дзюнсиро Кобаяси

    6 января прошел четвертый этап «Турне четырех трамплинов». Победу одержал поляк Камиль Стох, который также выиграл общий зачет соревнований.

    Прыжки с трамплина

    «Турне четырех трамплинов»

    4-й этап

    Бишофсхофен, Австрия

    HS140

    1. Камиль Стох (Польша) – 275,6 (132,5 м + 137,0 м)
    2. Андерс Фаннемель (Норвегия) – 272,4 (130,0+139,0)
    3. Андреас Веллингер (Германия) – 270,5 (129,0+139,5)
    4. Штефан Крафт (Австрия) – 268,6 (130,5+135,5)
    5. Роберт Юханссон (Норвегия) – 268,2 (127,0+140,0)
    6. Андреас Стьернен (Норвегия) – 267,2 (129,5+138,5)
    7. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) – 255,4 (126,5+134,5)
    8. Петер Превц (Словения) – 253,8 (127,5+131,5)...
    36. Денис Корнилов (Россия) – 94,6 (115,0)...
    46. Дмитрий Васильев (Россия) – 69,0 (102,5)...
    49. Алексей Ромашов (Россия) – 61,0 (99,5)

    Общий зачет

    1. Камиль Стох (Польша) – 1108,8
    2. Андреас Веллингер (Германия) – 1039,2
    3. Андерс Фаннемель (Норвегия) – 1021,3
    4. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) – 1021,1
    5. Роберт Юханссон (Норвегия) – 1009,4
    6. Давид Кубацки (Польша) –  1003,0
    7. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 993,8
    8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 992,3
    9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 977,4
    10. Йерней Дамьян (Словения) – 974,1...
    14. Михаэль Хайбек (Австрия) – 948,1...
    20. Штефан Крафт (Австрия) – 859,1
    21. Петер Превц (Словения) – 820,3...
    26. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) –  702,2...
    40. Нориаки Касаи (Япония) – 350,7...
    43. Евгений Климов (Россия) – 310,9...
    45. Денис Корнилов (Россия) –  299,0...
    66. Дмитрий Васильев (Россия) – 69,0
    67. Алексей Ромашов (Россия) – 61,0

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