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    Комиссия спортсменов ОКР поддержала российских атлетов, которые хотят выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе

    Теги сборная России ОКР сборная России жен Софья Великая Пхенчхан-2018

    Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала российских атлетов, которые приняли решение выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.

    «Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по Скайпу со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать.

    Фамилии тех, кто не примет участия, называть сейчас некорректно. Но большинство спортсменов выступило за участие в Олимпиаде», – рассказала глава комиссии спортсменов Софья Великая.

    Также Великая отметила, что комиссия спортсменов ОКР попросит МОК пересмотреть решение о пожизненной дисквалификации российских спортсменов.

    «Мы также просим пересмотреть решение МОК о пожизненной дисквалификации спортсменов. Потому что спортсмены, которые отбыли уже наказания, в соответствии с правилами имеют право участвовать в Олимпийских играх», – добавила Великая.

    Окончательное решение об участии россиян в Игра2018 будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

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