Комиссия спортсменов ОКР поддержала российских атлетов, которые хотят выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала российских атлетов, которые приняли решение выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.

«Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по Скайпу со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать.

Фамилии тех, кто не примет участия, называть сейчас некорректно. Но большинство спортсменов выступило за участие в Олимпиаде», – рассказала глава комиссии спортсменов Софья Великая.

Также Великая отметила, что комиссия спортсменов ОКР попросит МОК пересмотреть решение о пожизненной дисквалификации российских спортсменов.

«Мы также просим пересмотреть решение МОК о пожизненной дисквалификации спортсменов. Потому что спортсмены, которые отбыли уже наказания, в соответствии с правилами имеют право участвовать в Олимпийских играх», – добавила Великая.

Окончательное решение об участии россиян в Игра2018 будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.