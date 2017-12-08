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    Госдума России: «Решение МОК необосновано и нарушает права российских спортсменов»

    Теги МОК сборная России ОКР Государственная дума сборная России жен WADA РУСАДА Пхенчхан-2018 ЮНЕСКО

    Государственная дума приняла заявление по решению МОК допустить российских спортсменов к Пхенчхану-2018 только под нейтральным флагом.

    «Государственная Дума сочла такое решение необоснованным, нарушающим права российских спортсменов, которые лишены возможности выступать под национальным флагом. Кроме того, решение исполкома МОК не отражает реальное положение дел в сфере противодействия использованию допинга в российском спорте.

    Принятые ранее МОК решения о пожизненной дисквалификации в отношении только российских спортсменов, по оценке депутатов, являются по своей сути дискриминационными.

    На протяжении последних двух лет все российские спортсмены, участвующие в международных спортивных соревнованиях, находятся под тотальным многоуровневым постоянным допинг-контролем со стороны WADA, который является более строгим по сравнению с допинг-контролем, осуществляемым в отношении спортсменов из других стран.

    Многочисленные проверки показали отсутствие использования допинга российскими спортсменами, а значит, победы российских спортсменов на международных спортивных соревнованиях никак не связаны с использованием запрещенных препаратов.

    Двойные стандарты и голословные обвинения, отстранение российских спортсменов от международных спортивных соревнований наносят непоправимый ущерб спорту как средству содействия нравственному, культурному и физическому воспитанию молодежи, делу укрепления сотрудничества и сближения народов мира», – говорится в сообщении Госдумы.

    Заявление направлено в Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, ЮНЕСКО, Олимпийский комитет России и Российское антидопинговое агентство.

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    91407 голосов 234
    • Да
      59%
    • Нет
      41%

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