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    Сергей Устюгов: «Очень рад сегодня победить. Мы сделали это!»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира в Лахти.

    «Я очень рад сегодня победить. Мы сделали это! Вчера я получил смс-ку от Евгения Деменьтева, где он правильно мне написал. Спасибо, Женька, за такие слова! Я принял их и сделал все, как ты сказал. Сегодня все получилось.

    На самом деле, когда мы пошли на последний круг, Мартин Сундбю стал делать вид, что ему очень тяжело. Но я понял, что он играет и что будет пытаться убегать. Он сделал рывок, я его поддержал. Ну и на последнем подъеме я видел, что он упал, и понял, что нельзя упускать этот шанс, надо действовать, надо дожимать себя», – рассказал Устюгов в эфире телеканала «Матч! Арена».

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