Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира в Лахти.

«Я очень рад сегодня победить. Мы сделали это! Вчера я получил смс-ку от Евгения Деменьтева, где он правильно мне написал. Спасибо, Женька, за такие слова! Я принял их и сделал все, как ты сказал. Сегодня все получилось.



На самом деле, когда мы пошли на последний круг, Мартин Сундбю стал делать вид, что ему очень тяжело. Но я понял, что он играет и что будет пытаться убегать. Он сделал рывок, я его поддержал. Ну и на последнем подъеме я видел, что он упал, и понял, что нельзя упускать этот шанс, надо действовать, надо дожимать себя», – рассказал Устюгов в эфире телеканала «Матч! Арена».

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