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    «Если ты был пойман на ЭПО, тебе нечего делать на чемпионате мира». Петтер Нортуг – о Наталье Матвеевой

    Теги допинг лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева сборная Норвегии сборная Швеции жен Петтер Нортуг Стина Нильссон

    Норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что не испытывает сочувствия к Наталье Матвеевой, которая из-за столкновения со шведкой Стиной Нильссон, не попала в финал спринта на чемпионате мира в Лахти.

    – Если спортсмен употреблял эритропоэтин, должно быть суровое наказание. ЭПО повышает производительность на дистанции, и это, по-моему, мошенничество. В таком случае тебе нечего делать на чемпионате мира.

    Чтобы ты сделал, если бы тебя остановил в гонке спортсмен, который употреблял ЭПО?

    – Была бы драка.

    Стина была одним из фаворитов и этот инцидент может сделать ее сильнее в ближайшие годы. Она страстно хочет стать чемпионкой мира и использует этот опыт, чтобы вернуться, – сказал Нортуг.

    Напомним, что Матвеева с 2009 по 2011 год отбывала дисквалификацию за применение рекомбинантного эритропоэтина.

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