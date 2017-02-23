«Если ты был пойман на ЭПО, тебе нечего делать на чемпионате мира». Петтер Нортуг – о Наталье Матвеевой

Норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что не испытывает сочувствия к Наталье Матвеевой, которая из-за столкновения со шведкой Стиной Нильссон, не попала в финал спринта на чемпионате мира в Лахти.

– Если спортсмен употреблял эритропоэтин, должно быть суровое наказание. ЭПО повышает производительность на дистанции, и это, по-моему, мошенничество. В таком случае тебе нечего делать на чемпионате мира.

– Чтобы ты сделал, если бы тебя остановил в гонке спортсмен, который употреблял ЭПО?

– Была бы драка.

Стина была одним из фаворитов и этот инцидент может сделать ее сильнее в ближайшие годы. Она страстно хочет стать чемпионкой мира и использует этот опыт, чтобы вернуться, – сказал Нортуг.

Напомним, что Матвеева с 2009 по 2011 год отбывала дисквалификацию за применение рекомбинантного эритропоэтина.