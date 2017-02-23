Сегодня на чемпионате мира по лыжным видам женщины разыграют медали в коньковом спринте. В составе сборной России выступят Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Полина Ковалева и Елена Соболева.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 16.00 по московскому времени, начало финалов – 18.30.

Старт-лист

1. Наталья Матвеева (Россия)

2. Джессика Диггинс (США)

4. Софи Колдуэл (США)

5. Ханна Фалк (Швеция)

6. Стина Нильссон (Швеция)

7. Марит Бьорген (Норвегия)

8. Лорьен ван дер Граф (Швейцария)

11. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)

13. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

15. Киккан Рэнделл (США)

16. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

17. Хайди Венг (Норвегия)

19. Сандра Рингвальд (Германия)

20. Юлия Белорукова (Россия)

21. Катрин Харсем (Норвегия)

24. Мари Лаукканен (Финляндия)

30. Полина Ковалева (Россия)

32. Елена Соболева (Россия)

35. Юлия Тихонова (Беларусь)

Расписание трансляций лыжного чемпионата мира в Лахти