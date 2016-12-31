Российский лыжник Сергей Устюгов сегодня одержал победу в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия)

2. Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Финн Хоген Крог (Норвегия)

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

5. Люка Шанава (Франция)

6. Алекс Харви (Канада)

7. Андрей Ларьков (Россия)

8. Томас Бинг (Германия)

9. Эмиль Иверсен (Норвегия)...

13. Дарио Колонья (Швейцария)...

20. Маркус Хельнер (Швеция)...

28. Дидрик Тонсет (Норвегия)...

31. Никлас Дюрхауг (Норвегия)...

34. Андрей Мельниченко (Россия)...

37. Матти Хейккинен (Финляндия)...

42. Ермил Вокуев (Россия)...

45. Шюр Рете (Норвегия)...

61. Алексей Червоткин (Россия)...

63. Александр Бессмертных (Россия)...

84. Петр Седов (Россия)

Общий зачет

1. Сергей Устюгов (Россия) – 2.01,2

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8,2

3. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 13,8

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 17,0

5. Люка Шанава (Франция) – 20,4

6. Алекс Харви (Канада) – 27,6

7. Томас Бинг (Германия) – 28,6

8. Андрей Ларьков (Россия) – 28,9

9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 29,6...

13. Дарио Колонья (Швейцария) – 47,9...

34. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.10,9...

42. Ермил Вокуев (Россия) – 1.13,3...

61. Алексей Червоткин (Россия) – 1.15,7...

63. Александр Бессмертных (Россия) – 1.16,0...

84. Петр Седов (Россия) – 1.26,7

