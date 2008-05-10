«Джиро д’Италия». 6-й этап. Пелотон проедет горный маршрут с финишем в подъем на вулкан Этна

10 мая пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет горный маршрут с финишем в подъем первой категории на вулкане Этна.

«Джиро д’Италия»

6-й этап

Кальтаниссетта – Этна, Италия

164 км

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Начало – 13.55 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 5-го этапа)



1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 18.29,41

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,01

3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,17

4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) – 0,19

5. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 0,25

6. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – 0,28

7. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida)

8. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 0,32

9. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,34

10. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – 0,35

11. Карлос Бетанкур (Колумбия, Movistar)

12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,37

13. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,47...

18. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – 0,53

19. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,55

20. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 0,56

21. Роман Кройцигер (Чехия, Mitchelton-Scott)...

23. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,57...

29. Луис Мейнтьес (ЮАР, Dimension Data) – 1,15...

33. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – 1,37...

136. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 17,54

142. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 19,03