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    «Джиро д’Италия». 6-й этап. Пелотон проедет горный маршрут с финишем в подъем на вулкан Этна

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    10 мая пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет горный маршрут с финишем в подъем первой категории на вулкане Этна.

    «Джиро д’Италия»

    6-й этап

    Кальтаниссетта – Этна, Италия

    164 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.55 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 5-го этапа)

    1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 18.29,41
    2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,01
    3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,17
    4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) – 0,19
    5. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 0,25
    6. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – 0,28
    7. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida)
    8.  Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 0,32
    9. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,34
    10. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – 0,35
    11. Карлос Бетанкур (Колумбия, Movistar)
    12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,37
    13. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,47...
    18. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – 0,53
    19. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,55
    20. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 0,56
    21. Роман Кройцигер (Чехия, Mitchelton-Scott)...
    23. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,57...
    29. Луис Мейнтьес (ЮАР, Dimension Data) – 1,15...
    33. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – 1,37...
    136. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 17,54
    142. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 19,03

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