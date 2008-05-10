«Джиро д’Италия». 6-й этап. Пелотон проедет горный маршрут с финишем в подъем на вулкан Этна

10 мая пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет горный маршрут с финишем в подъем первой категории на вулкане Этна.
«Джиро д’Италия»
6-й этап
Кальтаниссетта – Этна, Италия
164 км
Начало – 13.55 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.15 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 18.29,41
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,01
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,17
4. Тим Велленс (Бельгия, Lotto Fix All) – 0,19
5. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 0,25
6. Максимилиан Шахман (Германия, Quick-Step Floors) – 0,28
7. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida)
8. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 0,32
9. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0,34
10. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – 0,35
11. Карлос Бетанкур (Колумбия, Movistar)
12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,37
13. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,47...
18. Майкл Вудс (Канада, Cannondale-Drapac) – 0,53
19. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,55
20. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 0,56
21. Роман Кройцигер (Чехия, Mitchelton-Scott)...
23. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 0,57...
29. Луис Мейнтьес (ЮАР, Dimension Data) – 1,15...
33. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») – 1,37...
136. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 17,54
142. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 19,03