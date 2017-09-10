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    Фрум выиграл пятый Гран-тур в карьере. И впервые – «Вуэльту»

    Теги Тур де Франс велошоссе Вуэльта Sky Кристофер Фрум Бернар Ино Жак Анкетиль

    Британский велогонщик Sky Кристофер Фрум одержал победу в итоговом зачете «Вуэльты-2017».

    В карьере Фрума это пятая победа на Гран-турах в карьере. Также гонщик четыре раза выигрывал «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016 и 2017).

    Фрум выступал на «Вуэльте» пять раз, три раза занимал второе место (2011, 2014 и 2016), один раз был четвертым (2012), но выиграл впервые. 

    В этом сезоне Фрум выиграл два Гран-тура подряд – «Тур де Франс» и «Вуэльту». Раньше такое удавалось только двум гонщикам – французам Жаку Анкетилю в 1963 году и Бернару Ино в 1978 году.

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