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    «Вуэльта». 19-й этап. Де Гендт победил, Закарин и Кельдерман финишировали в одно время

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Руи Кошта Николас Роч Максим Бельков Стивен Крейсвик Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ваут Пулс Ильнур Закарин Томас де Гендт Сергей Чернецкий Фабио Ару Вилко Кельдерман Боб Юнгельс Ромен Барде Эстебан Чавес Мигель Анхель Лопес Харлинсон Пантано Матвей Мамыкин Майкл Вудс Давид де ла Крус Иван Гарсия Кортина Флорис де Тир

    Сегодня состоялся 19-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали маршрут с четырьмя категорийными вершинами.

    Победу одержал бельгиец Томас де Гендт.

    «Вуэльта»

    19-й этап

    Касо – Гийон, Испания

    149,7 км

    Профиль/Карта

    1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 3.35,46
    2. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek – Segafredo) – то же время
    3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain Merida)
    4. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates)
    5. Флорис де Тир (Бельгия, LottoNL-Jumbo)
    6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
    7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
    8. Николас Роч (Ирландия, BMC)...
    27. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 12,15...
    29. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
    30. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
    34. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)
    35. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)
    36. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
    37. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
    38. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
    39. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
    41. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)...
    43. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)...
    48. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
    49. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
    139. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 19,33...
    152. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)

    Максим Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – не финишировал.

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 75.51,51
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,37
    3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
    4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,29
    5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,34
    6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,16
    7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 6,33
    8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время
    9. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,47
    10. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 10,26
    11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 10,31
    12. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 11,57
    13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 12,06...
    15. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 14,54...
    18. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 29,55...
    96. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.14,58...
    133. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.02,29

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