«Вуэльта». 19-й этап. Де Гендт победил, Закарин и Кельдерман финишировали в одно время

Сегодня состоялся 19-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали маршрут с четырьмя категорийными вершинами.

Победу одержал бельгиец Томас де Гендт.

«Вуэльта»

19-й этап

Касо – Гийон, Испания

149,7 км

Профиль/Карта

1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 3.35,46

2. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek – Segafredo) – то же время

3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain Merida)

4. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates)

5. Флорис де Тир (Бельгия, LottoNL-Jumbo)

6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)

7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

8. Николас Роч (Ирландия, BMC)...

27. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 12,15...

29. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

30. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...

34. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)

35. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)

36. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)

37. Фабио Ару (Италия, «Астана»)

38. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)

39. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...

41. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)...

43. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)...

48. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

49. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

139. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 19,33...

152. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)

Максим Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – не финишировал.

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 75.51,51

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,37

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17

4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,29

5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,34

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,16

7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 6,33

8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время

9. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,47

10. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 10,26

11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 10,31

12. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 11,57

13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 12,06...

15. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 14,54...

18. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 29,55...

96. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.14,58...

133. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.02,29