«Вуэльта». 19-й этап. Де Гендт победил, Закарин и Кельдерман финишировали в одно время
Сегодня состоялся 19-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали маршрут с четырьмя категорийными вершинами.
Победу одержал бельгиец Томас де Гендт.
«Вуэльта»
19-й этап
Касо – Гийон, Испания
149,7 км
1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 3.35,46
2. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek – Segafredo) – то же время
3. Иван Гарсия Кортина (Испания, Bahrain Merida)
4. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates)
5. Флорис де Тир (Бельгия, LottoNL-Jumbo)
6. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
8. Николас Роч (Ирландия, BMC)...
27. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 12,15...
29. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
30. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)...
34. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)
35. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)
36. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)
37. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
38. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)
39. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)...
41. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)...
43. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)...
48. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
49. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
139. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 19,33...
152. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)
Максим Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – не финишировал.
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 75.51,51
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1,37
3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 2,17
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,29
5. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,34
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,16
7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 6,33
8. Фабио Ару (Италия, «Астана») – то же время
9. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,47
10. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 10,26
11. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 10,31
12. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 11,57
13. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 12,06...
15. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 14,54...
18. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 29,55...
96. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.14,58...
133. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.02,29
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