Болельщик столкнул с велосипеда гонщика Katusha-Alpecin Белькова на «Вуэльте»

Один из болельщиков столкнул с велосипеда гонщика Katusha-Alpecin Максима Белькова во время 12-го этапа «Вуэльты».

«Сегодня на 12-м этапе «Вуэльты» на последней горе меня толкнул и сбросил с велосипеда один из «болельщиков» в красной футболке.

Я перелетел через забор и упал в яму. Это просто возмутительно! Надеюсь, что у кого-нибудь есть видео этого происшествия», – написал Бельков.

На этом же этапе один из болельщиков упал под колеса сопровождающего гонщиков мотоцикла, отчего последний упал.

Позже появилось видео инцидента с Бельковым.

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