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    Болельщик столкнул с велосипеда гонщика Katusha-Alpecin Белькова на «Вуэльте»

    Теги велошоссе происшествия Вуэльта Katusha-Alpecin Максим Бельков

    Один из болельщиков столкнул с велосипеда гонщика Katusha-Alpecin Максима Белькова во время 12-го этапа «Вуэльты».

    «Сегодня на 12-м этапе «Вуэльты» на последней горе меня толкнул и сбросил с велосипеда один из «болельщиков» в красной футболке.

    Я перелетел через забор и упал в яму. Это просто возмутительно! Надеюсь, что у кого-нибудь есть видео этого происшествия», – написал Бельков.

    На этом же этапе один из болельщиков упал под колеса сопровождающего гонщиков мотоцикла, отчего последний упал.

    Позже появилось видео инцидента с Бельковым.

    ВИДЕО

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