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    Универсиада. Захаров, Климонов выиграли золото, Шлейхер-Тимошинина — бронзу, другие результаты

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    В Тайбэе проходит пятый соревновательный день XXIX летней Универсиады.

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Прыжки в воду

    Мужчины

    Трамплин, 3 м

    1. Илья Захаров (Россия) — 533,00
    2. Евгений Кузнецов (Россия) — 500,75
    3. Джованни Точчи (Италия) — 489, 40

    Синхронные прыжки, микст

    Вышка, 10 м

    1. 1. Кук Хьян Ким – Ил Мьон Хьон (КНДР) – 336,78
    2. Никита Шлейхер – Юлия Тимошинина (Россия) – 304,80
    3. Джозеф Лоу – Оливия Розендал (США) – 269,52

    Тяжелая атлетика

    Мужчины

    До 94 кг

    1. Егор Климонов (Россия) — 383 кг, 168+215
    2. Рустем Сбай (Казахстан) — 382 кг
    3. Сарат Сумпрадит (Таиланд) — 381 кг

    Стрельба

    Классический лук

    Командные соревнования

    Мужчины

    1. Южная Корея
    2. Китайский Тайбэй
    3. Россия (Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов, Артем Махненко)

    Женщины

    1. Южная Корея
    2. Китайский Тайбэй
    3. Россия (Туяна Дашидоржиева, Елена Осипова,Саяна Цыремпилова)

    Индивидуальные соревнования

    Мужчины

    Россиянин Арсалан Балданов завоевал серебряную награду, первым стал представитель Южной Кореи Ли Сюню.

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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