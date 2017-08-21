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    Универсиада. Российские гимнастки выиграли золото в командном многоборье, Бида стал первым в фехтовании на шпагах, другие результаты

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    В Тайбэе продолжается летняя Универсиада. Во второй соревновательный день российские спортсмены завоевали два золота, четыре серебра и четыре бронзы.

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Спортивная гимнастика

    Женщины

    Командное многоборье

    1. Россия (Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова, Евгения Шелгунова) – 163,000
    2. Канада – 161,100
    3. Япония -159,900

    Фехтование

    Мужчины

    Шпага

    1. Сергей Бида (Россия)
    2. Жомбора Баньяи (Венгрия)
    3. Филип Бронишевский (Польша)
    3. Масару Ямада (Япония)

    Женщины

    Рапира

    1. Фаннь Креишш (Венгрия)
    2. Яна Алборова (Россия)
    3. Аделя Абдрахманова (Россия)
    3. Монако Беатриче (Италия)

    Плавание

    Мужчины

    50 м, баттерфляй

    1. Андрей Говоров (Украина) – 22,90
    2. Андрей Жилкин (Россия) – 23,40
    3. Энрике Мартинс (Бразилия) – 23,54

    Прыжки в воду

    Мужчины

    Трамплин, 1 м

    1. Ким Ен Нам (Южная Корея) – 453,00
    2. Бриадам Эррера (США) – 449,25
    3. Евгений Кузнецов (Россия) – 434,20 

    Женщины

    Синхронные прыжки

    Вышка, 10 м

    1. Кук Хьян Ким – Ун Хьян Ким (КНДР) – 303,54
    2. Эмили Мэйни- Бриттани О’Брайен (Австралия) – 297,84
    3. Юлия Тихомирова – Юлия Тимошинина (Россия) – 263,07

    Дзюдо

    Мужчины

    До 81 кг

    1. Ли Сан Су (Южная Корея)
    2. Аслан Лаппинагов (Россия)
    3. Робин Гютше (Германия)
    3. Винисиус Таранто Панини (Бразилия)

    До 90 кг

    1. Тон Хан Гвак (Южная Корея)
    2. Станислав Ретинский (Россия)
    3. Соитиро Мукаи (Япония)
    3. Фирудин Дадашов (Азербайджан)

    Женщины

    До 63 кг

    1. Аими Ноути (Япония)
    2. Амина Белкади (Алжир)
    3. Валентина Костенко (Россия)
    3. Надя Базински (Германия)

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