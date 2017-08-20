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    Универсиада. Прыгуны в воду Измайлов и Шлейхер принесли России первое золото, другие результаты

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    19 августа в Тайбэе стартовала летняя Универсиада.

    В первый соревновательный день российские прыгуны в воду Роман Измайлов и Никита Шлейхер выиграли золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Синхронные прыжки в воду

    Вышка, 10 м

    Мужчины

    1. Роман Измайлов — Никита Шлейхер (Россия) — 411,99
    2. Хен Ир Мен — Ри Хен Дю (КНДР) — 410,70
    3. Ву Харам — Ким Йоннам (Южная Корея) — 391,26

    Дзюдо

    Мужчины 

    До 100 кг

    1. Зелим Кацоев (Азербайджан)
    2. Кентаро Ида (Япония)
    3. Нияз Билалов (Россия)
    3. Филипп Галанди (Германия)

    Свыше 100 кг

    1. Кокоро Кагеура (Япония)
    2. 2. Юнсео Чжу (Южная Корея)
    3. Антон Брачев (Россия)
    3. Андрей Колесник (Украина)

    Мужчины

    Спортивная гимнастика

    Командное многоборье

    1. Япония – 260,225
    2. Украина – 257,900
    3. Россия (Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев) – 253,150

    Женщины

    До 78 кг

    1. Валерия Феррари (Италия)
    2. Чжеонгьюн Ли (Южная Корея)
    3. Александра Бабинцева (Россия)
    3. Майке Цих (Германия)

    Плавание

    Эстафета 4 х 100 м, вольный стиль

    Женщины

    1. Канада – 3.39,21
    2. Россия (Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова, Арина Опенышева) – 3.39,39
    3. США – 3.40,09

    Мужчины

    1. США – 3.14,01.
    2. Италия – 3.15,24.
    3. Россия (Михаил Вековищев, Андрей Арбузов, Сергей Фесиков, Никита Королев) – 3.15,78

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