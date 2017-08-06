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    Вятчанин получил гражданство США

    Теги плавание Аркадий Вятчанин сборная России сборная США сборная Сербии

    Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США.

    Теперь 33-летний спортсмен имеет право выступать на соревнованиях за американскую сборную.

    Напомним, что в 2013 году после конфликта с Всероссийской федерацией плавания (ВФП) Вятчанин сообщил, что будет выступать за Сербию. Пловец получил гражданство, но так и не смог выступить на международных соревнованиях за новую страну.

    Вятчанин является двукратным бронзовым призером Пекина-2008, а также имеет три серебра и бронзу чемпионатов мира.

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