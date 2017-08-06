Бывший российский пловец Аркадий Вятчанин получил гражданство США.

Теперь 33-летний спортсмен имеет право выступать на соревнованиях за американскую сборную.

Напомним, что в 2013 году после конфликта с Всероссийской федерацией плавания (ВФП) Вятчанин сообщил, что будет выступать за Сербию. Пловец получил гражданство, но так и не смог выступить на международных соревнованиях за новую страну.

Вятчанин является двукратным бронзовым призером Пекина-2008, а также имеет три серебра и бронзу чемпионатов мира.