«Часто говорю девочкам, что нужно гордиться своими сильными бедрами и руками. Келли Холмс вселила в меня уверенность, Серена мощна и успешна». Защитница «Челси» Бронз о принятии себя

Люси Бронз рассказала о спортсменках, которые стали для нее примерами.

«Думаю, [бегунья] Келли Холмс была одной из самых сильных женщин, которых я когда-либо видела по телевизору… Она вселила в меня уверенность. Затем я вспоминаю Серену Уильямс – невероятно мощную и успешную. Но, опять же, им приходилось бороться, чтобы быть замеченными.

Я так часто говорю [о принятии себя] с девочками, с которыми играю. О том, что нужно гордиться своими сильными бедрами и руками, быть сильной и просто уверенной в своем теле.

Но это легко сказать, но трудно воплотить, когда вокруг столько глаз и людей, желающих высказать свое мнение. Но я думаю, это очень важно», – сказала защитница «Челси» и сборной Англии в подкасте Just As Well от Women’s Health.

