С 10 по 17 августа на «Красной Поляне» пройдет фестиваль «Игра»

Игорная зона «Красная Поляна» в третий раз представит фестиваль «Игра».

С 10 по 17 августа гостей ждет насыщенная программа в горном и морском кластерах Сочи.

Посетителей ждут горные забеги (от Поляны 960 до Поляны 1460 и по кольцевому маршруту с перепадом высот 1700 метров), соревнования в скейт-парке (открытые мастер-классы по скейтбордингу, паркуру, йоге и многое другое). Центральным событием фестиваля станет настоящий звездопад Персеиды.

Также гостей фестиваля ждут вечеринки с электронными сетами на Red Arena. 13 августа пройдет выступление Gorilla Zippo – электронного альтер-эго Василия Вакуленко, а 16 августа – шоу электронной музыки.