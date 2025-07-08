Более 2000 представителей индустрии маркетинга и рекламы посетили конференцию AdIndex City 2025

26 июня в Москве прошла бизнес-конференция AdIndex City 2025.

Конференция была разделена на шесть одновременных потоков, в течение которых представители индустрии делились своим опытом: от запуска до посткампейн-анализа, от идеи до графиков продаж.

Александр Бушмакин, директор по новому бизнесу Спортса’’, представил исследование спортивной аудитории , которое было подготовлено совместно с Signal (part of ONY). Старшее поколение чаще видит рекламу как способ привлечь деньги в спорт, а для зумеров это важный элемент, влияющий на образ индустрии. Это поколение особенно чувствительно к смыслам, поэтому брендам важно понимать спорт и нативно встраиваться в тему. Объединяет все поколения болельщиков желание видеть яркую креативную рекламу со знакомыми спортсменами.

Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance, отметил, что качественный видеоинвентарь остается дефицитом. Почти 65% времени потребителей на видео в интернете занимают YouTube и TikTok. Это значит, что российские бренды не могут этот инвентарь монетизировать. Роль агентства – арбитр инвентаря.

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group, рассказал, что топ-50 рекламодателей покупают около 80% ТВ-инвентаря в 2025 г. В ближайшие 5-7 лет самым перспективным сегментом целевой аудитории будут люди 45–55 лет, так как они обладают большими финансами, лояльностью к брендам, а контакт с ними дешевле.

Елена Мельникова, генеральный директор МТС Ads, поделилась тем, что в маркетинге побеждает не тот, кто тратит больше, а тот, кто тратит точнее. Примерно 17 касаний нужно, чтобы пользователь запомнил бренд. Лучше сделать ставку на 2-3 идеальных канала. По словам эксперта, почти 76 трлн рублей потребителей лежит на депозитах. Основной рост – в срочных вкладах. Это означает, что деньги не ушли – они замерли, а тратить страшно.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы», рассказал про потребительские тренды. Реальные доходы россиян растут, но люди предпочитают открыть вклад в банке и хранить деньги там. Единственное, на что потребители охотно тратят, – это лайфстайл-товары: «Авито» видит это по своей статистике.

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети «Яндекса», отметила, что в 2024 вложения рекламодателей в инновационные форматы увеличились на 83%. Среди трендов «Яндекс» выделяет усиление независимого e-com и омниканальности, появление новых пользовательских сценариев в геосервисах, ИИ как движущую силу эффективности и безопасности в рекламе.