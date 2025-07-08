  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Более 2000 представителей индустрии маркетинга и рекламы посетили конференцию AdIndex City 2025
Фото
0

Более 2000 представителей индустрии маркетинга и рекламы посетили конференцию AdIndex City 2025

26 июня в Москве прошла бизнес-конференция AdIndex City 2025.

Конференция была разделена на шесть одновременных потоков, в течение которых представители индустрии делились своим опытом: от запуска до посткампейн-анализа, от идеи до графиков продаж.

Александр Бушмакин, директор по новому бизнесу Спортса’’, представил исследование спортивной аудитории, которое было подготовлено совместно с Signal (part of ONY). Старшее поколение чаще видит рекламу как способ привлечь деньги в спорт, а для зумеров это важный элемент, влияющий на образ индустрии. Это поколение особенно чувствительно к смыслам, поэтому брендам важно понимать спорт и нативно встраиваться в тему. Объединяет все поколения болельщиков желание видеть яркую креативную рекламу со знакомыми спортсменами.

Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance, отметил, что качественный видеоинвентарь остается дефицитом. Почти 65% времени потребителей на видео в интернете занимают YouTube и TikTok. Это значит, что российские бренды не могут этот инвентарь монетизировать. Роль агентства – арбитр инвентаря. 

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group, рассказал, что топ-50 рекламодателей покупают около 80% ТВ-инвентаря в 2025 г. В ближайшие 5-7 лет самым перспективным сегментом целевой аудитории будут люди 45–55 лет, так как они обладают большими финансами, лояльностью к брендам, а контакт с ними дешевле.

Елена Мельникова, генеральный директор МТС Ads, поделилась тем, что в маркетинге побеждает не тот, кто тратит больше, а тот, кто тратит точнее. Примерно 17 касаний нужно, чтобы пользователь запомнил бренд. Лучше сделать ставку на 2-3 идеальных канала. По словам эксперта, почти 76 трлн рублей потребителей лежит на депозитах. Основной рост – в срочных вкладах. Это означает, что деньги не ушли – они замерли, а тратить страшно.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы», рассказал про потребительские тренды. Реальные доходы россиян растут, но люди предпочитают открыть вклад в банке и хранить деньги там. Единственное, на что потребители охотно тратят, – это лайфстайл-товары: «Авито» видит это по своей статистике.

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети «Яндекса», отметила, что в 2024 вложения рекламодателей в инновационные форматы увеличились на 83%. Среди трендов «Яндекс» выделяет усиление независимого e-com и омниканальности, появление новых пользовательских сценариев в геосервисах, ИИ как движущую силу эффективности и безопасности в рекламе.

Опубликовано: Sports
Источник: AdIndex City Conference 2025
бизнес
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Приходите на фестиваль Chess &amp; Jazz – арт-фигуры, шахматный квест, выступления Feduk, Zoloto, IOWA и других!
вчера, 13:00Реклама
Владимир Путин: «В БРИКС продвигаются процессы создания программ спортивного сотрудничества»
266 июля, 15:14
Во время соревнований в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров
6 июля, 14:26
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль Chess &amp; Jazz
3 июля, 13:00Реклама
«Ручки лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Путин дал рекомендации, как правильно качать пресс
8530 июня, 15:29
Спортс’’ представит исследование спортивной аудитории на конференции AdIndex City 2025
324 июня, 09:00Фото
Лучшие моменты матча «Локомотива» и «Стрелы-Ак Барс»: проходы Потиханова и Карзанова и другие попытки
6 июня, 17:18Видео
Журова о недопуске России на ОИ-2026: «Чуда не произошло. Все идет к тому, что российских участников на этих Играх будет очень мало, несколько человек»
122 июня, 20:36
Министр спорта Сербии: «Потихоньку все федерации и МОК рассматривают возможность снятия санкций с России»
192 июня, 08:09
Владимир Путин: «Следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам»
2428 мая, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
С 10 по 17 августа на «Красной Поляне» пройдет фестиваль «Игра»
вчера, 12:15Фото
Коди Роудс сыграет Гайла в фильме по Street Fighter
4 июля, 18:40Кино
29 мая в Москве прошла церемония награждения девятой ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2025
130 мая, 10:22Фото
Михаил Дегтярев: «В 2025 году в бюджетах 66 регионов предусмотрены средства на повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов»
128 мая, 20:53
Российская команда победила на фестивале средневекового боя в Италии
215 мая, 16:01Фото
В Москве во второй раз пройдет международный день медитации
8 мая, 16:43Фото
Названы лауреаты VIII Премии СБК
22 апреля, 11:35Фото
Продолжается приём заявок на девятую премию в сфере спортивного маркетинга MARSPO Awards
15 апреля, 13:01Фото
Нагорный, Мусагалиев и Журова объявят победителей Премии СБК 2025 
3 апреля, 18:21Фото
Женская футбольная Суперлига и MARSPO Awards запускают номинацию «Супермаркетинг года»
3 апреля, 15:53Фото