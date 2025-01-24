Фестиваль Розафест пройдет с 25 января по 2 февраля на курорте «Роза Хутор»

Юбилейный фестиваль Розафест представил полную программу фестиваля.

В этом году Розафест x СБП празднует свое 10-летие, предлагая уникальный опыт активного отдыха.

Фестиваль проходит на горном курорте «Роза Хутор», который на время события превращается в центр притяжения любителей зимнего спорта, качественного окружения и музыки.

В программе фестиваля:

– Хедлайнеры музыкальной программы: Минаева, Propaganda Machine by Surf Coffee®, Cherocky, Baeli, Lavblast, Turbosh и многие другие.

– Более 100 часов живой музыки и DJ-сетов в горах.

– Спортивные активности, включая масштабный квест «Т-Банк Большая Игра» и катания на рассвете от Avito Team.

– Новая зона Mountain Hub, где соберутся топовые спикеры и эксперты для нетворкинга, образовательных активностей, стендап-концертов и пре-пати.