Законопроект по созданию Российского спортивного фонда внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время

Минспорт разрабатывает законопроект по созданию Российского спортивного фонда.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов сообщил, что проект внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

«По поручению президента России был подготовлен законопроект по созданию Российского спортивного фонда. Такая инициатива сейчас разрабатывается министерством спорта РФ и в ближайшее время внесется в Госдуму. Этот фонд станет получателем отчислений от азартных игр и других внебюджетных поступлений и будет распределять финансы именно туда, где они действительно необходимы», – сказал Хамитов.

Хамитов отметил, что с 2021 года в России действует механизм финансирования развития спорта за счет отчислений от азартных игр, за это время удалось собрать почти 53 млрд рублей.

«Но в этот же период обнаружилась и главная проблема такого финансирования: основная сумма уходит крупнейшим федерациям, в то время как региональным и детско-юношеским организациям не достается почти ничего. То есть у крупных организаций образовывается излишек денег, а небольшие и социально ориентированные едва сводят концы с концами», – добавил он.

Разрабатываемый законопроект, по словам Хамитова, направлен на исправление этой ситуации. Главными задачами фонда станут развитие детско-юношеского и адаптивного спорта.

«Причем распределение средств будет равномерным: они будут поступать не только на профессиональный, но и на любительский спорт. Также финансирование будет направляться на развитие спортивной инфраструктуры и на поддержку отечественных производителей спортивной экипировки и инвентаря», – подчеркнул парламентарий.

В 2025 году за счет средств фонда планируется провести Всероссийские детско-юношеские соревнования «Победа», посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.