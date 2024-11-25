Стал известен Рейтинг эффективности спортивного маркетинга. Общее число участников, попавших в выборку – более 300

Уже девятый сезон проводится премия Marspo Awards. Накоплен большой объем информации, позволяющий сформировать специализированный рейтинг эффективности спортивного маркетинга.

Рейтинг эффективности спортивного маркетинга – рейтинг спортивных клубов, лиг, федераций, маркетинговых агентств, спортивных СМИ, букмекерских компаний, компаний-спонсоров, организаторов спортивных событий и других участников, набравших баллы за призовые места и шорт-листы в номинациях профессиональных маркетинговых премий и конкурсов.

Для получения максимально широкой картины в рейтинге приведены данные по участникам и победителям: премии Marspo Awards, Премии СБК, премии по маркетингу и коммуникациям КХЛ, премии «Winline Герои РПЛ», премии ФНЛ, премии «Серебряный Меркурий», «Событие Года», премия «BEMA!» и премии «Аltyn Аdam Sport Marketing» в Казахстане (данные учтены за весь период проведения данных проектов).

В целях соблюдения объективности и цельности в рейтинге учтены результаты и открытые данные по участникам только основных номинаций, исключая особые номинации, номинации «за заслуги», персональные и узкоспециализированные.

В первом рейтинге мы выделили в отдельный список только букмекерские компании. В дальнейшем возможно разделение всех участников на дополнительные сегменты. Общее число участников, попавших в выборку – более 300. Представляемый рейтинг содержит список тех, кто набрал суммарно минимум 10 баллов.

Подробная информация внутри полной версии рейтинга .