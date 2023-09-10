Результаты соревнований Swim Run Новороссийск 2023
В эти выходные в Новороссийске состоялись соревнования про свимрану Swim Run Новороссийск от организаторов «Высшая Лига».
Для участия были доступны три дистанции: заплыв в открытом море на 1 км, Swim Run спринт (1 км плавания + 5 км бега), Swim Run (1 км плавания + 5 км бега + 1 км плавания + 5 км бега).
Плавательный этап Swim Run стартовал с берега вблизи Форумной площади. Участники плыли в акватории Цемесской бухты.
Трасса бегового этапа проходила по набережной Новороссийска с видами на Черное море и горы Маркотхского хребта.
Результаты победителей:
Заплыв на 1 км, мужчины
1. Виталий Сороков – 14:07
2. Максим Казаков – 14:14
3. Илья Ивашкин – 14:20
Заплыв на 1 км, женщины
1. Анастасия Шульженко – 15:24
2. Елизавета Лебедева – 16:08
3. Дарья Милькевич – 17:10
Swim Run спринт, мужчины
1. Владимир Калиев – 31:02
2. Михаил Пешков – 31:26
3. Сергей Шарун – 32:43
Swim Run спринт, женщины
1. Лариса Шастун – 41:17
2. Дарья Милькевич – 41:27
3. Елизавета Лебедева – 41:51
Swim Run, мужчины
1. Алексей Николаев – 1:01:44
2. Никита Мартыненко – 1:03:10
3. Лев Золотых – 1:06:26
Swim Run, женщины
1. Виктория Рязанцева – 1:09:53
2. Ольга Гордеева – 1:17:27
3. Елена Роот – 1:27:44
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте.
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