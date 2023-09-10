Результаты соревнований Swim Run Новороссийск 2023

В эти выходные в Новороссийске состоялись соревнования про свимрану Swim Run Новороссийск от организаторов «Высшая Лига».

Для участия были доступны три дистанции: заплыв в открытом море на 1 км, Swim Run спринт (1 км плавания + 5 км бега), Swim Run (1 км плавания + 5 км бега + 1 км плавания + 5 км бега).

Плавательный этап Swim Run стартовал с берега вблизи Форумной площади. Участники плыли в акватории Цемесской бухты.

Трасса бегового этапа проходила по набережной Новороссийска с видами на Черное море и горы Маркотхского хребта.

Результаты победителей:

Заплыв на 1 км, мужчины

1. Виталий Сороков – 14:07

2. Максим Казаков – 14:14

3. Илья Ивашкин – 14:20

Заплыв на 1 км, женщины

1. Анастасия Шульженко – 15:24

2. Елизавета Лебедева – 16:08

3. Дарья Милькевич – 17:10

Swim Run спринт, мужчины

1. Владимир Калиев – 31:02

2. Михаил Пешков – 31:26

3. Сергей Шарун – 32:43

Swim Run спринт, женщины

1. Лариса Шастун – 41:17

2. Дарья Милькевич – 41:27

3. Елизавета Лебедева – 41:51

Swim Run, мужчины

1. Алексей Николаев – 1:01:44

2. Никита Мартыненко – 1:03:10

3. Лев Золотых – 1:06:26

Swim Run, женщины

1. Виктория Рязанцева – 1:09:53

2. Ольга Гордеева – 1:17:27

3. Елена Роот – 1:27:44

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте.