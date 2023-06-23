Большая конференция от AdIndex уже на следующей неделе! Приходите общаться с экспертами индустрии рекламы
29 июня в Москве пройдет большая летняя конференция AdIndex City Conference!
Эксперты индустрии рекламы обсудят:
– Как вывести новые продукты, сервисы и услуги на российский рынок
– Как увеличить спрос на предложения от технологических платформ
– Как найти взаимовыгодные партнерства и коллаборации
– Как создать качественный PR
Гостей ждут выступления 20 спикеров с общей темой: время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Приходите послушать экспертов и обсудить главные тренды в маркетинге. Билеты – по ссылке.
Sports.ru – официальный информационный партнер конференции.
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