Большая конференция от AdIndex уже на следующей неделе! Приходите общаться с экспертами индустрии рекламы

29 июня в Москве пройдет большая летняя конференция AdIndex City Conference!

Эксперты индустрии рекламы обсудят:

– Как вывести новые продукты, сервисы и услуги на российский рынок

– Как увеличить спрос на предложения от технологических платформ

– Как найти взаимовыгодные партнерства и коллаборации

– Как создать качественный PR

Гостей ждут выступления 20 спикеров с общей темой: время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Приходите послушать экспертов и обсудить главные тренды в маркетинге. Билеты – по ссылке.

Sports.ru – официальный информационный партнер конференции.