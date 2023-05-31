Demix и Sports.ru проводят конкурс на бегового амбассадора бренда. Если вы любите бег и хотите рассказать об этом, подавайте заявку на участие и выигрывайте призы!

Теги Бег Бег Прочие

Бренд спортивной экипировки Demix совместно со Sports.ru проводит конкурс среди людей, который влюблены в бег – и готовы рассказать о своем увлечении. 

Чтобы принять участие в конкурсе, надо заполнить анкету с фотографией и рассказать о том, что вас вдохновляет в беге. Все одобренные участники получат индивидуальный промокод со скидкой 20% в магазинах Demix.

Подать заявку можно до 5 июня на специальном сайте, а затем начнется голосование за бегового амбассадора. Успейте подать заявку и рассказать о своей любви к бегу!

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Опубликовал Sports.ru

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