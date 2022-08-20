Лариса Долина: «На Спартакиаде буду болеть за все виды спорта, за всех спортсменов. Желаю стремиться только побеждать»

Певица Лариса Долина выступила на церемонии открытия Всероссийской Спартакиады в Москве и обратилась к спортсменам.

«Желаю стремиться только побеждать и не переживать, если вдруг это не получится.

Потому что каждое такое событие для спортсмена – это не погоня за рекордами, как мне кажется, победить самого себя – это главнее.

Я любительница зимних видов спорта, но тем не менее наблюдаю, если есть возможность и время, за тем, что происходит летом. Поэтому буду болеть за все виды спорта, за всех спортсменов», – сказала Долина.

Лолита Милявская: «Хотелось бы, чтобы наши спортсмены меньше рефлексировали из-за того, кто что скажет в мире. Их большие сражения впереди»