Билеты на матч ЦСКА и «Спартака» в продаже! Успейте купить билет и поддержите армейцев в дерби на «ВЭБ Арене»

На стадии 1/8 финала ЦСКА одержал волевую победу в гостях над «Сочи» – 2:1, «Спартак» дома разгромил «Кубань» – 6:1. Предыдущий раз между собой команды играли в феврале этого года в рамках 19-ого тура РПЛ, ЦСКА оказался сильнее – 2:0, голами отметились Юсуф Языджи и Бахтиер Зайнутдинов. В последних пяти очных противостояниях армейцы одерживали победу четыре раза.

Матч 1/4 финала Бетсити Кубок России ЦСКА – «Спартак» состоится в среду, 20 апреля в 19:30 по московскому времени на «ВЭБ Арене».

Билеты на матч доступны по ссылке.