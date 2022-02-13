Бобслей, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

В олимпийском Пекине бобслеисты разыграют четыре комплекта медалей: женщины будут соревноваться в двойках и монобобе (новая олимпийская дисциплина), а мужчины в двойках и четверках.

Соревнования на бобслейной трассе стартуют 10 февраля тренировочными заездами среди двоек у мужчин и в монобобе.

Первые медали будут разыграны 14 февраля в монобобе у женщин. Последние чемпионы — в четверках-мужчин — будут определены в заключительный день Олимпиады, 20 февраля.

Фаворитами Олимпийских Игр считаются немецкие спортсмены, а также бобслеисты из Канады. Но российские атлеты тоже могут побороться за медали. За результатами заездов можно будет следить здесь, информация будет обновляться.

13 февраля

Монобоб. Женщины, первый заезд

Кейлли Хамфрис (США) — 1:04.44 Лаура Нольте (Германия) — +0.30 Кристин де Брюйн (Канада) — +0.68 Элана Мейерс Тейлор (США) — +0.68 Ин Цин (Китай) — +0.72 Надежда Сергеева (Россия) — +1.01

Монобоб. Женщины, второй заезд