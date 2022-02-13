Бобслей, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

В олимпийском Пекине бобслеисты разыграют четыре комплекта медалей: женщины будут соревноваться в двойках и монобобе (новая олимпийская дисциплина), а мужчины в двойках и четверках.
Соревнования на бобслейной трассе стартуют 10 февраля тренировочными заездами среди двоек у мужчин и в монобобе.
Первые медали будут разыграны 14 февраля в монобобе у женщин. Последние чемпионы — в четверках-мужчин — будут определены в заключительный день Олимпиады, 20 февраля.
Фаворитами Олимпийских Игр считаются немецкие спортсмены, а также бобслеисты из Канады. Но российские атлеты тоже могут побороться за медали. За результатами заездов можно будет следить здесь, информация будет обновляться.
13 февраля
Монобоб. Женщины, первый заезд
- Кейлли Хамфрис (США) — 1:04.44
- Лаура Нольте (Германия) — +0.30
- Кристин де Брюйн (Канада) — +0.68
- Элана Мейерс Тейлор (США) — +0.68
- Ин Цин (Китай) — +0.72
- Надежда Сергеева (Россия) — +1.01
Монобоб. Женщины, второй заезд
- Кейлли Хамфрис (США) — 2:09.10
- Кристин де Брюйн (Канада) — +1.04
- Лаура Нольте (Германия) — +1.22
- Элана Мейерс Тейлор (США) — +1.32
- Ин Цин (Китай) — +1.80
- Надежда Сергеева (Россия) — +2.35