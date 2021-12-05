МОК: «Присутствие на Олимпиаде официальных лиц — сугубо политическое решение каждого правительства»

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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, МОК полностью признает это право, будучи политически нейтральным.

В то же время, заявление (правительства США) делает очевидным, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остается за пределами политики, и мы приветствуем это.

Поддержка спортсменов и Олимпийских игр неоднократно демонстрировалась на протяжении последних месяцев, в том числе резолюцией ООН, принятой всеми 193 членами организации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Резолюция призывает всех членов ООН сотрудничать с МОК и Международным паралимпийским комитетом в попытке использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне сроков Олимпийских и Паралимпийских игр», — заявили в МОК.

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