Мечтаете создавать визуальные эффекты как в фильмах Нолана? За полтора года Московская школа кино сделает из вас продвинутого VFX–художника 🎥💥

Московская школа кино – один из лидеров кинообразования в России: в МШК работают преподаватели-практики, применяются международные академические подходы, а многие учебные проекты осуществляются по брифам от компаний.

МШК – самая высокотехнологичная киношкола в России. Попадая в экосистему Московской школы кино, студент не только становится частью профессионального коммьюнити, но и получает в распоряжение большую ресурсную базу Университета Universal University: два съемочных кинопавильона, парк съемочного, светового и звукового оборудования, компьютерный класс с регулярно обновляемым ПО (включая Houdini, Maya, Nuke и др), просмотровый кинозал, профессиональную фотостудию и многое другое.

Обучение по программе VFX Artist стартует 1 октября 2021, длится полтора года и проходит в формате blended (небольшая часть занятий проходит дистанционно). Во время обучения студенты на программе VFX Artist учатся работать с Unreal Engine и виртуальным продакшеном, создавая фотореалистичные изображения и визуальные эффекты для кино: анимированные взрывы, возгорания и обрушения, симуляции soft bodies.

Всего в Московской школе кино 18 программ дополнительного профессионального образования, ежегодно проходит более 30 интенсивов, 5 подготовительных курсов, 1 программа Foundation и 3 направления британского бакалавриата. Ваш путь в кино может начаться уже этой осенью.

Обучение по программе «VFX Artist» стартует 1 октября.