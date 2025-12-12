Вася Маврин: «Зарплаты немного упадут и уровень футбола в МФЛ просядет. Будут говорить, что мы играем не как во Второй лиге, а как в КФК»

Вася Маврин: зарплаты немного упадут и уровень футбола в МФЛ просядет.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о состоянии WINLINE Медиалиги .

«Думаешь, что это последний тренерский трансфер в проффутбол из Медиалиги? Зарплаты чуть упадут сейчас. А может, и не чуть. Приток сильных футболистов, как следствие, станет меньше.

Уровень футбола команд может вслед за этим еще просесть. И уже будут говорить, что мы играем не как во Второй лиге, а как в КФК! Поверь, это существенная разница. Да и новый турнир 11 на 11 будет лишь в апреле», – заявил хавбек «Амкала ».

Напомним, что Дмитрий Смирнов покинул 2Drots и присоединится к штабу Березуцкого в «Урале».