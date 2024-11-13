ФИФА вовсю тестирует футбольные челленджи. Неужели скоро тренеры смогут делать запросы VAR?

Как сообщает ESPN, ФИФА некоторое время тестирует новую систему, которая получила название Football Video Support (FVS). Она позволяет тренерам делать запросы на видеопросмотр. Пока ее проверяли только на женских соревнования среди игроков не старше 20 лет.

Футбольная федерация надеется, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается введением и регулированием новых правил, в ближайшее время разрешит применять FVS более широко.

Пока в планах, чтобы у каждого тренера было по два запроса за матч. Главный арбитр сам отправится к монитору и будет пересматривать момент, который вызвал дискуссии. Неизвестно, в каких именно лигах попытаются протестировать новую систему. Известно лишь то, что это будут не топовые чемпионаты.

«Очень важно дать понять, что FVS – это не ВАР, особенно с точки зрения ожиданий. Из-за ограниченного количества камер FVS не сможет показать то, что может показать ВАР. Примером может служить офсайд: без правильно установленных камер можно увидеть только явный офсайд. Это также делает важным принятие решения на поле.

FVS предназначен для работы с ограниченным количеством камер, в идеале до 4-5. При наличии большего количества камер процесс проверки всех отснятых материалов и доступных ракурсов может занять очень много времени, поскольку, в отличие от ВАР, здесь не будет официальных лиц, которые выберут, какие ролики показать судье.

У тренеров будет ограниченное количество запросов на повтор, по два за матч, и они сгорают в случае неудачного запроса. Поэтому они должны стараться не тратить впустую запросы во время матча. Может случиться так, что они предпримут своего рода «последнюю попытку» в случае эпизода, который произойдет в самом конце матча, но это не обязательно даст тактическое преимущество», − прокомментировал происходящее глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина.

Кроме этого итальянец уточнил, что FVS система более простая и доступная (т.е., ее смогут использовать там, где сейчас нет привычных видеоповторов, в более финансово ограниченных лигах), чем VAR, как раз из-за количества камер. И самое главное, что она не может быть заменой привычных нам видеоповторов, так как из-за ограниченных ресурсов не способна показать абсолютно все поле.