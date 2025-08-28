Пост с поздравлением Кузнецова в телеграм-канале 2Drots собрал тысячу сердечек за 5 минут

Пост с поздравлением Дмитрия Кузнецова за 5 минут собрал тысячу сердечек.

Бывший клуб поздравил Дмитрия Кузнецова с днем рождения.

Сегодня экс-главному тренеру 2D исполнилось 60 лет.

Публикация с поздравлением в телеграм-канале «самураев» собрала тысячу лайков за 5 минут.

Недавнее поздравление тренера-аналитика «дротов» Владимира Берсанова, у которого был конфликт с Кузнецовым, напротив собрало более 2,5 тысячи реакций клоуна.

На данный момент пост с поздравлениями Кузнецова собрал более двух тысяч сердечек.

Напомним, что Кузнецов покинул 2Drots после неудачного выступления «самураев» в 6-м сезоне WINLINE Медиалиги .

Сейчас тренер возглавляет «БроукБойз »