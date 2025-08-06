Дмитрий Кузнецов: «Средний уровень игроков «БроукБойз» выше, чем у 2Drots»

Дмитрий Кузнецов сравнил уровень футболистов «БроукБойз» и 2Drots.

«Ключевые отличия между «БроукБойз» и 2Drots? Более качественные футболисты. Более дисциплинированные на тренировках. Первое впечатление. Ребята делают свое дело, молчат, никто не ноет.

Уровень футболистов выше, но не всех. На определенных позициях, в среднем.

2Drots отличались своей выдержкой, характером, работоспособностью. Могли в нужный момент включиться, выровнять игру и выиграть. У них характер был», – сказал главный тренер «БроукБойз».

Напомним, Кузнецов пришел в «БроукБойз» перед ответным полуфиналом против «СиндЕката» в шестом сезоне WINLINE Медиалиги после дисквалификации Виталия Дьякова из-за конфликта с главой МФЛ Николаем Осиповым.

После сезона Дьяков покинул «БроукБойз», а Кузнецов возглавил клуб на постоянной основе. До этого Кузнецов тренировал 2Drots. Вместе с командой он дважды становился чемпионом МФЛ.