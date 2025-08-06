0

Дмитрий Кузнецов: «Средний уровень игроков «БроукБойз» выше, чем у 2Drots»

Дмитрий Кузнецов сравнил уровень футболистов «БроукБойз» и 2Drots.

«Ключевые отличия между «БроукБойз» и 2Drots? Более качественные футболисты. Более дисциплинированные на тренировках. Первое впечатление. Ребята делают свое дело, молчат, никто не ноет.

Уровень футболистов выше, но не всех. На определенных позициях, в среднем.

2Drots отличались своей выдержкой, характером, работоспособностью. Могли в нужный момент включиться, выровнять игру и выиграть. У них характер был», – сказал главный тренер «БроукБойз».

Напомним, Кузнецов пришел в «БроукБойз» перед ответным полуфиналом против «СиндЕката» в шестом сезоне WINLINE Медиалиги после дисквалификации Виталия Дьякова из-за конфликта с главой МФЛ Николаем Осиповым. 

После сезона Дьяков покинул «БроукБойз», а Кузнецов возглавил клуб на постоянной основе. До этого Кузнецов тренировал 2Drots. Вместе с командой он дважды становился чемпионом МФЛ.

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?9783 голоса
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logo2Drots
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots уверенно обыграют «Торпедо» Вл, «Броуки» пройдут «Орел»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
16 августа, 07:57
«Если Алан придет, это будет очень медийная история». Кузнецов ждет Гатагова в «Броуках»
5 августа, 12:02
Кузнецов о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России: «Им надо думать, что они говорят»
627 июля, 13:17
Кузнецов возглавил «БроукБойз». Он сменил пожизненно дисквалифицированного в МФЛ Дьякова
714 июля, 14:07Видео
Главные новости
Тренер «Амкала»: «Шаху будет проще играть в чемпионате Франции, чем в Медиалиге. Его возможный приезд в Лигу 1 сравним с фурором Хвичи в первый год в «Наполи»
3вчера, 19:01
Кузнецов о Смолове в «БроукБойз»: «Он должен тренироваться. Не могу, когда человек не тренируется, а потом играет»
3вчера, 17:49
Агент отстраненного Писарского: «Если не будет предложений, то, наверное, он может в Медиалиге поиграть»
4вчера, 16:05
Васильев перешел в 2Drots
вчера, 15:08
Райзен попал в аварию. Президент «БроукБойз» не пострадал
вчера, 14:33
Кузнецов о возвращении в 2Drots: «При первой неудаче некоторые побежали, как крысы. Мне нужно будет очень хорошо подумать»
вчера, 13:48
Осипов о Дани Алвесе в Медиалиге: «Ребята из Бразилии часто «исполняют», а тут человек, которому контрактом не помашешь. Клубы не готовы рисковать»
2вчера, 11:00
Вилсаком: «Когда не стало Уткина, ребята из «Эгриси» предложили вовлечься в проект. Изначально я не хотел ездить на матчи, но потом прочухал – и стало кайфово»
вчера, 09:50
«Wild card в РПЛ – то же самое, что полет на Луну. Невозможно. А в низшие лиги нет смысла спускаться, когда в стране тяжелая экономическая ситуация». Осипов о медийных клубах
5вчера, 08:25
Осипов о Дзюбе: «Если Тему не будет ждать большое будущее в спортивном функционировании или политической должности, мимо МФЛ он не пройдет. На 95% уверен в этом»
78 августа, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Динамо» Левин – игрок 2Drots
4вчера, 13:03
Тренер 2Drots Смирнов о wild card в РПЛ: «Было бы круто, ведь у 2D большая армия болельщиков»
8вчера, 12:24
Экс-хавбек «Спартака» Яковлев остается в «Броуках». Утром футболист написал, что стал свободным агентом
88 августа, 13:14
«Амкал» может пригласить Аршавина на один матч, чтобы футболист не дал Смолову побить его рекорд по голам в Кубке России. Федор сыграет за «Броуков» во втором раунде
78 августа, 12:29
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16