0

Пантера – игрок Lotus Music. Футболист 2Drots заявлял, что хочет попасть в РПЛ

Lotus Music объявили об аренде нападающего 2Drots Пантеры.

Футболист 2Drots перешел в клуб Bahh Tee Lotus Music на правах аренды на сезон Winline Кубка Медиалиги.

Ранее Пантера заявил, что мог бы закрепиться в команде РПЛ.

На профуровне нападающий играл за «Ростов» и «Велес».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Lotus Music
logoWinline Кубок Медиалиги
logo2Drots
трансферы
logoWinline Медиалига
logoАртем Муамба Нтумба
logoLotus Music
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чужой – игрок SD Family. Хавбек выступал за казахстанский клуб в МФЛ-6 и отметился двумя голами
19 августа, 13:42
«Амкал» сыграет с ФК «10» в матче открытия, игра «Апсны» – Chertanovo пройдет в Абхазии. Расписание 1-го тура Кубка Лиги
18 августа, 17:21
Таблица трансферов медиафутбола. Стиль в «Банке», Алан Гатагов – в «Броуках»
16 августа, 14:00
Главные новости
Понкрашов – главный тренер медиакоманды DAWGS
сегодня, 20:10
Герман о жеребьевке Кубка Лиги: «Хотел больше принципиальных соперников в группе»
сегодня, 19:24
Паблик 433 с 77 млн подписчиков опубликовал пост о рекорде 226-сантиметрового Подкользина в «Амкале»
19сегодня, 17:25
Комментатор Чепурин будет резервным арбитром на матчах Кубка Лиги
сегодня, 16:14
Смолов о прощальном матче за сборную России: «Если кто-то организует, я за»
82сегодня, 14:56
FC ARS подписал Володю XXL и Медведева
1сегодня, 13:33
Экс-хавбек «Амкала» Товмасян – игрок SD Family
сегодня, 12:57
От 180 до 230 тысяч рублей получают лидеры «Амкала» без премиальных. Рекордная сумма за всю историю клуба – у Маврина
сегодня, 09:09
Мамкин об игре против Смолова: «Опытный, мастеровитый футболист, приятно соревноваться. От «Броуков» были подколки, хотелось наказать их по-футбольному»
12вчера, 19:55
«За «Зенит» Смолов забил бы больше 10 голов, в «Спартаке» смотрелся бы не хуже Заболотного. Знаю, Федору предложили 300 тысяч на Кипре в «Красаве». Егоров о форварде
18вчера, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
2сегодня, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
9сегодня, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
1вчера, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
120 августа, 17:12
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
219 августа, 19:27
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
19 августа, 13:31
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
18 августа, 15:00Киберспорт