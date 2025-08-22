Пантера – игрок Lotus Music. Футболист 2Drots заявлял, что хочет попасть в РПЛ

Lotus Music объявили об аренде нападающего 2Drots Пантеры.

Футболист 2Drots перешел в клуб Bahh Tee Lotus Music на правах аренды на сезон Winline Кубка Медиалиги.

Ранее Пантера заявил, что мог бы закрепиться в команде РПЛ.

На профуровне нападающий играл за «Ростов» и «Велес».

