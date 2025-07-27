Блогер Парадеевич, который сыграет за «Амкал» в Кубке России: «Бутс нет, буду как IShowSpeed – в тапочках»

У блогера Парадеевича нет бутс. Он сыграет за «Амкал» в FONBET Кубке России.

– Расскажи о своем опыте в футболе.

– Мой опыт в том, что я даже не помню, когда последний раз в него играл.

– Кого из знакомых блогеров пригласил бы на этот матч?

– Я бы позвал Макана.

– Какой номер хочешь?

– 74, Челябинск.

– У тебя есть бутсы?

– Нет, я буду как IShowSpeed – в тапочках, – сказал Парадеевич.

Медиафутбольный «Амкал» стартует в Кубке России с первого раунда Пути регионов матчем против «Кванта». «Амкал» пригласил сыграть за себя блогеров и рэперов. Кроме Парадеевича за клуб сыграют The Limba, Дмитрий Ликс и Андрей Глазунов.

Парадеевич – твич-стример (2 млн фолловеров) из объединения «Хазяева».

«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев»

