Блогер Парадеевич, который сыграет за «Амкал» в Кубке России: «Бутс нет, буду как IShowSpeed – в тапочках»
У блогера Парадеевича нет бутс. Он сыграет за «Амкал» в FONBET Кубке России.
– Расскажи о своем опыте в футболе.
– Мой опыт в том, что я даже не помню, когда последний раз в него играл.
– Кого из знакомых блогеров пригласил бы на этот матч?
– Я бы позвал Макана.
– Какой номер хочешь?
– 74, Челябинск.
– У тебя есть бутсы?
– Нет, я буду как IShowSpeed – в тапочках, – сказал Парадеевич.
Медиафутбольный «Амкал» стартует в Кубке России с первого раунда Пути регионов матчем против «Кванта». «Амкал» пригласил сыграть за себя блогеров и рэперов. Кроме Парадеевича за клуб сыграют The Limba, Дмитрий Ликс и Андрей Глазунов.
Парадеевич – твич-стример (2 млн фолловеров) из объединения «Хазяева».
«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев»
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Амкала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости