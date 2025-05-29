Скробот назвал свое удаление глупостью и детским поступком: «Дал бы ниже – раздробил бы ему колено, и он бы закончил»

Скробот признал, что Андрей Большаков мог закончить карьеру из-за его фола.

Защитник «Амкала» Илья Скроботов был удален в матче с Chertanovo (4:0) за то, что наступил шипами на ногу защитнику команды соперника Андрею Большакову. За этот фол Скробот получил прямую красную карточку.

«Соперник в мяч играть явно не пытался. Мой поступок – глупость и не более чем реакция на такой подкат.

Это был накопительный эффект после того, что происходило весь матч: на всех стандартах мы были вместе с ним.

Глупый поступок, детский. Во время игры осознание приходит не сразу, но уже в раздевалке я понял, какой это детский поступок.

Дал бы я ему ниже – раздробил бы колено, и он бы закончил. Мог нанести серьезную травму.

Объясняться и как-то себя здесь прикрывать я смысла не вижу. Подобное случилось впервые в моей карьере. Но этот шлейф будет идти за мной еще долго», – сказал защитник «Амкала».

По решению КДК защитник «Амкала » дисквалифицирован на один матч и еще на два – условно.