Прокоп о «Родине Медиа»: «Мне говорили, что я неприятный человек, звезда. Но я становлюсь человеком с теми, кто становится человеком со мной»
Прокоп высказался о коллективе «Родины Медиа».
«Для меня в первую очередь важен не футбол на поле, а коллектив. Сложно пытаться объяснить, когда для тебя это больше, чем команда и просто люди рядом.
Я слышал много мнений, когда мы знакомились с кем-то из друзей на данный момент. Мне говорили, что я не очень приятный человек, что я – звезда. Но я становлюсь человеком с теми, кто становится человеком со мной. Все, кто сейчас были [в «Родине Медиа»], я их ценил», – сказал экс-хавбек «Родины Медиа».
В марте «Родина Медиа» прекратила существование. Инвестор отказался от поддержки команды.
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Опубликовал: Илья Ковалёв
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