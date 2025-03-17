Прокоп о «Родине Медиа»: «Мне говорили, что я неприятный человек, звезда. Но я становлюсь человеком с теми, кто становится человеком со мной»

Прокоп высказался о коллективе «Родины Медиа».

«Для меня в первую очередь важен не футбол на поле, а коллектив. Сложно пытаться объяснить, когда для тебя это больше, чем команда и просто люди рядом.

Я слышал много мнений, когда мы знакомились с кем-то из друзей на данный момент. Мне говорили, что я не очень приятный человек, что я – звезда. Но я становлюсь человеком с теми, кто становится человеком со мной. Все, кто сейчас были [в «Родине Медиа»], я их ценил», – сказал экс-хавбек «Родины Медиа».

В марте «Родина Медиа» прекратила существование. Инвестор отказался от поддержки команды.

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