«Мы хотим сделать народную команду». «Титан» поменяет подход к медиа

Президент «Титана» Александр Зуев заявил, что команда поменяет подход к медиа.

«Мы делаем последнюю попытку на заход в медиа. Чтобы контент о команде был интересным. Я познакомился с людьми, которые мне предложили интересный концепт. Частично его я хотел реализовать при Васанте [Балане, экс-сотрудник медиаотдела клуба].

В моем понимании о команде надо рассказывать как есть. Открыто показывать события. Не раздувать, как это делают «Броуки». Не писать сценарий, как это делает «Десятка». А просто показывать, без купюр.

Мы хотим сделать народную команду, которая будет ближе к аудитории», – заявил президент клуба.