«Мы хотим сделать народную команду». «Титан» поменяет подход к медиа
Президент «Титана» Александр Зуев заявил, что команда поменяет подход к медиа.
«Мы делаем последнюю попытку на заход в медиа. Чтобы контент о команде был интересным. Я познакомился с людьми, которые мне предложили интересный концепт. Частично его я хотел реализовать при Васанте [Балане, экс-сотрудник медиаотдела клуба].
В моем понимании о команде надо рассказывать как есть. Открыто показывать события. Не раздувать, как это делают «Броуки». Не писать сценарий, как это делает «Десятка». А просто показывать, без купюр.
Мы хотим сделать народную команду, которая будет ближе к аудитории», – заявил президент клуба.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Титана»
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