Шама о Зуеве: «Для меня это мыльный президент, который только посты умеет писать. Клавиатурный герой»

Шама рассказал, в каких они отношениях с Александром Зуевым.

«Игра против «Титана » в полуфинале WMC не носила принципиальный характер. Я накидывал просто так. Шутил над пацанами, что если не выиграете у «Титана», будете бегать до начала 6-го сезона. Могу смело сказать, что мы лучше играли в футбол.

Если бы FN выиграли, я бы не язвил. Я же не клавиатурный герой, как президент «Титана». Для меня он вялый президент. Он двуличный человек. В Медиалиге мне не нравится много людей, но я знаю, что они из себя представляют.

Есть плинтус, есть ниже, а есть чуть повыше. Говорил, что не пожму руку Зуеву? Я могу поздороваться. Но я говорю про отношения к человеку. Для меня это мыльный президент, который только посты умеет писать», – рассказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В понедельник в полуфинале Winter Media Cup Fight Nights проиграли «Титану» (2:0), который раньше тренировал Шамиль Курбанов .