Чемпионы МФЛ-5 «Броуки» в Краснодаре сыграют против студенческой команды КубГу в ежегодном турнире Winline Кубок Alma Mater

Первый матч Winline Кубка Alma Mater пройдет Краснодаре 10 апреля.

Матч между победителем МФЛ-5 и действующим чемпионом Winline Кубка Alma Mater пройдет 10 апреля. Ответный матч хотят провести в Одинцове, сообщали президенты «Броуков».

В прошлом году чемпион МФЛ-4 «Титан» в двухматчевой серии против команды КубГУ в рамках Кубка Winline Alma Mater уступил студенческой команде.

Первый матч прошел в апреле на стадионе «Краснодар-2» и закончился со счетом 3:1 в пользу КубГУ. Второй матч прошел на большом поле «Москвича», где КубГУ снова обыграла «Титан » (2:1) и стала обладателем Кубка.