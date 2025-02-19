Чемпионы МФЛ-5 «Броуки» в Краснодаре сыграют против студенческой команды КубГу в ежегодном турнире Winline Кубок Alma Mater
Первый матч Winline Кубка Alma Mater пройдет Краснодаре 10 апреля.
Матч между победителем МФЛ-5 и действующим чемпионом Winline Кубка Alma Mater пройдет 10 апреля. Ответный матч хотят провести в Одинцове, сообщали президенты «Броуков».
В прошлом году чемпион МФЛ-4 «Титан» в двухматчевой серии против команды КубГУ в рамках Кубка Winline Alma Mater уступил студенческой команде.
Первый матч прошел в апреле на стадионе «Краснодар-2» и закончился со счетом 3:1 в пользу КубГУ. Второй матч прошел на большом поле «Москвича», где КубГУ снова обыграла «Титан» (2:1) и стала обладателем Кубка.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем