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«Я исполнил дисс на Медиалигу? Вы прикалываетесь?» Матвийчук о клипе «Альтерона»

Семен Матвийчук поделился мыслями о диссе на Медиалигу от «Альтерона».

«Альтерон» выпустил дисс на Winline Медиалигу. Клуб – один из претендентов на попадание в шестой сезон МФЛ.

– Ты увидел финальную версию дисса на Медиалигу. Как оценишь?

– Отличная работа. Очень понравился клип. Я думаю, что многим он тоже зашел. Но есть и другая сторона, кому это не понравилось и те, кто не хотят, чтобы мы зашли в Медиалигу. У каждого свое мнение. Я считаю, что для первого раза было достаточно классно.

– Сложно было подготовиться, заучить текст?

– Очень сложно, все было буквально за один-два дня сделано. Мне скинули в шесть часов вечера, а на следующий день уже снимались.

– Понравился процесс съемок, атмосфера?

– Да, все понравилось, все было отлично. Для меня это был некий вызов. Я не особо любитель на камеру появиться, но для себя хотелось выйти на сцену и просто посмотреть, что из этого получится.

– Как думаешь, что нужно еще сделать «Альтерону», чтобы нас взяли в Медиалигу? Как достучаться до лиги?

– Не знаю, как еще достучаться. На самом деле, «Альтерон» много чего сделал. Думаю, что этот клип, своя песня, под которую «Альтерон» будет выходить на матчи, это достойно уважения к команде.

В сезоне нужно дать шанс «Альтерону», он покажет себя.

– Самый интересный вопрос: ты исполнитель дисса на Медиалигу?

– Вы прикалываетесь? Как я мог такой текст запомнить за один день? Я выучил строчку «мы уже собрались».

Думаю, когда лига объявит, что «Альтерон» в сезоне, будет вторая часть [дисса]. И вы узнаете, кто пел.

– Нам ждать второй трек?

– Да. Будет лучше, чем первый, – рассказал защитник «Альтерона».

Матвийчук выступает за «Альтерон» в ЛФЛ, а за Fight Nights – в Медиалиге. Ранее говорилось, что Матвийчук перейдет в «Альтерон», если клуб возьмут в шестой сезон.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
«Сэм» Семен Матвийчук
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