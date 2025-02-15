Rutube – титульный спонсор ФК «Матч ТВ»
Rutube стал титульным спонсором ФК «Матч ТВ» на шестой сезон Winline Медиалиги.
«Мне очень приятно и радостно, что мы нашли такого партнера внутри нашего холдинга. Они помогут нам как с медийной точки зрения, так и с точки зрения финансового обеспечения.
Наш бюджет теперь станет крепче, мы сможем позволить себе пригласить новых ребят, которые помогут добиться спортивного успеха. У команды появился новый профессиональный тренер, спортивный директор команды, дополнительный врач.
Поэтому приятно, что RUTUBE протянул нам руку помощи, и совместно с основным каналом «Матч ТВ» мы в дружном тандеме зайдем в новый сезон Медиалиги, где нет никаких сомнений, точно не будем мальчиками для битья», – сказал руководитель «Матч ТВ» Константин Генич.
«Матч ТВ» примет участие в шестом сезоне Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»
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