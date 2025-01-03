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«Команду разрушило то, что люди начали смотреть в карманы к другим». Мусагалиев о провальном сезоне ФК «10»

Азамат Мусагалиев назвал причины провального сезона ФК «10».

«Я склонен полагать, что команду разрушило то, что люди начали смотреть в карманы другим людям. Когда начали вскрываться зарплаты. Хотя это и не скрывается. Подойди да спроси.

Вот приходить и спрашивать: «Почему у него такая зарплата?» Это низко по сравнению с тем, если прийти и сказать: «Давай поговорим о моей зарплате».

Мы уже закрыли это. Пригласили всех футболистов и с каждым решили его вопросы. Потому что, когда человек начнет снова об этом говорить, мы его спросим: «Мы закрыли твои проблемы?» Он ответил: «Да, вы закрыли». Почему тогда ты опять поднимаешь эту тему?» Тогда кроме расставания ничего не остается», – сказал президент ФК «10».

«Десятка» заняла 11 из 14 мест в групповом этапе Winline Кубка Медиалиги и вышла в плей-офф.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: итоги года «10»
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
logoФК 10
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