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Хавбек «БроукБойз» Черный – игрок Lit Energy

Вадим Черный присоединился к Lit Energy.

Lit Energy объявил о подписании полузащитника.

Черный выступал за «Броуков» с третьего сезона Winline Медиалиги. В Кубке Медиалиги хавбек провел 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
logoВадим Черный
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
трансферы
logoLit Energy
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