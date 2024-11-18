Хавбек «БроукБойз» Черный – игрок Lit Energy
Вадим Черный присоединился к Lit Energy.
Lit Energy объявил о подписании полузащитника.
Черный выступал за «Броуков» с третьего сезона Winline Медиалиги. В Кубке Медиалиги хавбек провел 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости