Хавбек «БроукБойз» Черный – игрок Lit Energy

Вадим Черный присоединился к Lit Energy.

Lit Energy объявил о подписании полузащитника.

Черный выступал за «Броуков» с третьего сезона Winline Медиалиги . В Кубке Медиалиги хавбек провел 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.